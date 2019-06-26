4.3 مليار جنيه أرباح 6 شركات تابعة للقابضة الكيماوية العام الجارى ..تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

كشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق 6 شركات تابعة أرباحا بلغت نحو 4.336 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019.

تعرف على الشركات الرابحة..

1 - الشرقية للدخان " ايسترن كومبانى"، حققت العام المالى الجارى 3.961 مليار جنيه.

2 - شركة سيناء للمنجنيز حققت 203.6 مليون جنيه.

3 - شركة مصر لصناعة الكيماويات حققت 110ملايين جنيه أرباحا.

4 - شركة المكس للملاحات حققت 38 مليون جنيه أرباحا.

5 - شركة المحاريث والهندسة حققت 12.5مليون جنيه أرباحا.

6 - شركة اليايات ومهمات وسائل النقل حققت نحو 11.5مليون جنيه أرباحا .