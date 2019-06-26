سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

4.3 مليار جنيه أرباح 6 شركات تابعة للقابضة الكيماوية العام الجارى ..تعرف عليها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:00 ص
4.3 مليار جنيه أرباح 6 شركات تابعة للقابضة الكيماوية العام الجارى ..تعرف عليها عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق 6 شركات تابعة أرباحا بلغت نحو 4.336 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019.

تعرف على الشركات الرابحة..

 

1 - الشرقية للدخان " ايسترن كومبانى"، حققت العام المالى الجارى 3.961 مليار جنيه.

2 - شركة سيناء للمنجنيز حققت 203.6 مليون جنيه.

3 - شركة مصر لصناعة الكيماويات حققت 110ملايين جنيه أرباحا.

4 - شركة المكس للملاحات حققت 38 مليون جنيه أرباحا.

5 - شركة المحاريث والهندسة حققت 12.5مليون جنيه أرباحا.

6 - شركة اليايات ومهمات وسائل النقل حققت نحو 11.5مليون جنيه أرباحا  .


شركات القابضة الكيماوية

ارباح القابضة الكيماوية

الشركات الرابحة فى القابضة

قطاع الاعمال العام

عماد الدين مصطفى

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القابضة الكيماوية تورد للخزانة العامة 68 مليار جنيه العام المقبل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:02 م

1.6 مليار جنيه صادرات شركات القابضة الكيماوية العام الجارى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:00 ص

رئيس القابضة الكيماوية يتفقد مصانع كيما2 لمتابعة التشغيل التجريبى

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:00 ص

رئيس القابضة الكيماوية لـ"اليوم السابع": أولوية لتطوير شركتى النصر للأسمدة وسماد طلخا.. اللواء على صبرى: دراسة إنشاء معمل عالمى بالتعاون مع البترول.. عبد الواحد الدسوقى: تخفيض الخسائر لـ70% بنهاية العام الجارى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

التعليم: فرصة امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى إلزامية على الراسبين فى مواد.. واختيارية للطلاب للناجحين.. وتؤكد: من يرسب فى الدور الثانى يبقى للإعادة فى جميع المواد العام المقبل.. والامتحان يبدأ 14 يوليو

التعليم: فرصة امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى إلزامية على الراسبين فى مواد.. واختيارية للطلاب للناجحين.. وتؤكد: من يرسب فى الدور الثانى يبقى للإعادة فى جميع المواد العام المقبل.. والامتحان يبدأ 14 يوليو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة