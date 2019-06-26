12 نوع من الأطعمة تسبب الاختناق لطفلك أثناء تناولها.. أهمها العنب والمكسرات

كتبت أمل علام

حذرت صحيفة "The Sun" البريطانية، فى تقرير لها اليوم من إعطاء الأطفال بعض الأطعمة الصلبة، أو الصغيرة، أو الخضروات التى قد تعلق فى الحلق، وتسبب الإختناق.





اطعمة تسبب الاختناق لطفلك

وأوضحت الصحيفة أن تشجيع أطفالك على تناول المزيد من الفاكهه، والخضار، أمر ضرورى من أجل الحفاظ على صحتهم، لكن الخبراء يحذرون من أن بعض الأطعمة التى تعتبر جيدة لأطفالك قد تشكل خطرًا كبيرًا، وتسبب الإختناق.

وجد تحليل للبيانات الحكومية الأخيرة من قبل متخصصي الإسعافات الأولية "CE Safety "، أنه فى السنوات الأربع الماضية، كان سبب الوفاة الناجمة عن الاختناق على الطعام، أو الأشياء الصغيرة يمثل حوالى 1571وفاة.

وقالت الصحيفة إنه من بين هذه الوفيات، كان 14 طفلاً دون سن الخامسة، بينما يتم نقل حوالى 40 طفلًا إلى المستشفى يوميًا بعد ابتلاع شيء خطير؛ ويمكن أن يكون الأطفال أكثر عرضة لأن طريقة البلع بالقصبة الهوائية، لم تتطور بشكل صحيح بعد، أو أنهم لم يتقنوا طريقة المضغ أو البلع.



11 نوع من الاطعمة تقف فى حلق الطفل احذرى منها

ولمساعدة الآباء والمدربين فى مجال الصحة والسلامة قام متخصصى الإسعافات الأولية، بوضع قائمة تضم 12 من أكثر الأطعمة خطورة على الأطفال.. تعرف عليها ...

1- الخبر الأبيض..

وهو الذى نقدمه لأطفالنا كثيرًا، فى السندوتشات ولكنه يُعد أحد مخاطر الاختناق الأقل شهرة.

يقول غاري إليس، من متخصصى الإسعافات الأولية، يشكل الخبز الأبيض قوامًا كبيرًا فى الجزء الخلفى من حلق طفلك، ويمكن أن يصبح عالقًا بسرعة كبيرة، مما يسبب صعوبات فى التنفس ويحتمل أن يؤدى إلى الإختناق، حاولى تحميص الخبز قليلاً، وإعطائه فى قطع صغيرة جدًا بدلاً من ذلك.

قم أيضًا بتقطيع الأطعمة مثل الفطائر، والكعك إلى مكعبات صغيرة أيضًا، وتأكد من تناول مشروب معها.

2

- أصابع الجزر..

الأطعمة المستديرة، والصلبة يمكن أن تكون خطيرة للغاية بالنسبة للأطفال الصغار، يمكن بسهولة أن تقف قطع الجزر النيئة، والكرفس، والبروكلى في الجزء الخلفي من الحلق، مما يؤدى إلى سد مجرى الهواء بالشعب الهوائية، يمكنك تقطيع الجزر، أو طهيه للأطفال دون سن الثانية.

3- الفيشار..

يمكن بسهولة أن تقف الأطعمة الصلبة، والمقرمشة مثل الفشار في حلق الطفل، الذرة غير المنقسمة صعبة للغاية، ويمكن أن تدخل بسهولة في الشعب الهوائية.

4

- الحلويات الصلبة..

أى نوع من أنواع الحلويات الصلبة يمثل خطرًا، وهناك احتمال كبير فى أن تقف فى مجرى الهواء لدى طفلك، يكافح الأطفال لتكسير أى طعام لا يذوب بسرعة، ولذا يجب تجنب أى شيء من هذه النوعية من الأطعمة.

5- المقرمشات وكعك الأرز..

وهذه الأطعمة تعتمد على عمر الطفل، ولكن تطبق على الأطفال دون سن الثانية، فالأطعمة ذات القوام الخشن، يمكن أن تكون خطيرة للغاية على الأطفال الصغار، وخاصة الأطعمة الجافة التي لا يمكن تكسيرها بسهولة، يحتوي البسكويت، والكعك على حواف صلبة، يمكنها أيضًا خدش وتلف حلق طفلك.

6- المكسرات والبذور..

المكسرات والبذور صغيرة، ويمكن أن يكون من الصعب مضغها، أو لها حواف حادة تشكل تهديدًا للأطفال ، إذا لم تظهر ضروس الأطفال بعد، فإن قدرتهم على طحن الطعام يمكن أن تتضرر تمامًا ، يجب تجنب الأطعمة الصغيرة الصلبة، مثل المكسرات، والبذور بأى بطريقة.

7- قطع الجبن..

قد يكون الجبن خطرًا محتملًا آخر على الأطفال الصغار حتى لو تم تقطيعها إلى قطع صغيرة، فإنها لا تزال تشكل خطراً.

بسبب قوامها الصعب، يمكن بسهولة أن يقف الجبن فى مؤخرة حلق الطفل، مما يسبب انسداد مجرى الهواء في القصبة الهوائية، جرب الجبن المبشور أو المهروس بدلاً من ذلك.

8- العنب..

أصدر الأطباء تحذيرات صارخة حول العنب بعد عدد من حالات الوفاة الخانقة المؤسفة فى السنوات القليلة الماضية، بينما من الناحية النظرية، فإن العنب نفسه غير ضار، إلا أنه خطير بشكل لا يصدق، ويشكل خطراً إذا ابتلعه الأطفال، إن حجم وشكل العنب، يعنى أنه بإمكانه سد القصبة الهوائية تمامًا، ينصح الخبراء بتخفيض العنب إلى النصف، والأطعمة المشابهة مثل الكرز.

9- مضغ العلكة" اللبان "..

إن النسيج اللزج للبان، وحركة المضغ المتكررة تعني أن الأطفال يمكن أن يصابوا فى كثير من الأحيان بأن يعلق اللبان فى حلق الطفل.

10- التفاح..

يشكل التفاح، وخاصة جلد التفاح، خطرًا كبيرًا على الأطفال، حيث يمكن أن تقف بسهولة في الجزء الخلفي من حلقهم.

اختار أصنافًا أكثر ليونة، وقم بتقطيعها إلى شرائح رفيعة ،تجنب أي فاكهة تحتوى على البذور مثل البطيخ، والبرتقال، والكرز.

11- الدجاج بالعظام..

العظام ضارة بشكل لا يصدق للأطفال، ويمكن أن تكون مخبأة في اللحوم الخالية من العظام، دائما تحقق جيدا قبل إعطاء أى لحم لطفلك.

المرشملو

12- المرشملو..

على الرغم من أن ملمسه قد يتسم بالنعومة، إلا أنه فى كثير من الأحيان قد يتسبب فى خطرا كبيرا على الأطفال، وقد يؤدى إلى الاختناق.