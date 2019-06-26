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‎رئيس الوزراء يشهد توقيع 7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:40 م
‎رئيس الوزراء يشهد توقيع 7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار

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على هامش حضوره المنتدى العربى الألمانى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، 7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من الجانبين.

 

وقال المستشار نادر سعد،  المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "الوايلر" الألمانية وشركة "الوايلر الفريد" للطلمبات (شريك الشركة في مصر) لإنتاج المضخات عالية الكفاءة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة Aqseptence Group GmbH وشركة أولاد فريد حسين في مجال إمدادات المياه ومعالجة المياه.

 

وأضاف: تم أيضا توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة Oddesse Pumpen- und Motorenfabrik GmbH الألمانية وشركة الوايلر الفريد للطلمبات في مجال المضخات عالية الكفاءة، بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة DMG MORI لشراء أدوات وآلات من الشركة الألمانية، وكذا اتفاقية تدريب الكوادر المصرية على استخدام هذه الآلة.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرتى تفاهم بين القطاع الخاص من الجانبين، الأولى بشأن التصنيع المشترك لمعدات إطفاء الحريق، والثانية بشأن التعاون فى مجال السياحة العلاجية.

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مصطفى مدبولى

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