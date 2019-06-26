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وزير الموارد المائية العراقى: ندعم جهود مصر لحماية حقوقها فى مياه النيل

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:13 م
وزير الموارد المائية العراقى: ندعم جهود مصر لحماية حقوقها فى مياه النيل وزير الموارد المائية العراقى الدكتور جمال عباس العادلى
(أ ش أ)

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قال وزير الموارد المائية العراقى الدكتور جمال عباس العادلى "إن بلاده تدعم جهود مصر فى حماية حقوقها فى مياه النيل وضمان حصتها المائية، مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين فى مجال الموارد المائية وحسن استغلالها وتنمية الخبرات لدى العاملين فى هذا المجال وحماية الحقوق المائية".

وأكد العادلى - فى تصريحات للصحفيين فى ختام اعمال الاجتماع الـ13 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء المياه، الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسته - أهمية الدعم العربى للعراق أمام المحافل الدولية من أجل الحفاظ على حصصه المائية وحماية حقوقه وحصصه فى الموارد المائية المشتركة مع دول الجوار.

وأوضح أن المكتب التنفيذى لمجلس وزراء المياه العرب أعد مشاريع قرارات وتوصيات بشأن البنود المعروضة على جدول أعماله ورفعها للمجلس الوزارى العربى للمياه لاعتمادها فى دورته الـ11 المقررة غدا برئاسة فلسطين.

وأشار إلى أن الاجتماع أكد الدعم العربى للحقوق الفلسطينية فى مواجهة السرقات الإسرائيلية للمياه الفلسطينية، كما توصل الاجتماع لعدد من مشاريع القرارات من أجل تحقيق الأمن المائى العربى وحسن استغلال الموارد والاستفادة من المياه الجوفية، وتبادل الخبرات وتنمية المشروعات المشتركة فى مجال المياه بالمنطقة.

 


وزير الموارد المائيه العراقى

مصر

مياه النيل

مجلس وزراء المياه

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