وزيرة التخطيط: تطوير محكمة شمال القاهرة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى فى الدولة

كتب عبد الله محمود

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن افتتاح أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة بالعباسية، جاء في أسبوع الخدمة المدنية، مضيفة أن أعمال التطوير التى شهدتها المحكمة، من شأنها رفع كفاءة الجهاز الإدارى فى الدولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مميكن وتقديم خدم أفضل للمواطمين، موضحة أن هذه الخدمة تهدف إلى التسهيل والتيسير على المواطنين ورفع العناء عنهم.

كان وزير العدل، افتتح أعمال التطوير التقنى بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد تطويرها والانتهاء من تفعيل وتشغيل نظام الميكنة بها من الجيل الثانى فيها ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة، وذلك لتيسير عملية التقاضى، من أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا، بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

ويأتى افتتاح محكمة شمال القاهرة ضمن خطة وزارة العدل، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل فى القضايا.

يشمل مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثانى، ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، والمكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.