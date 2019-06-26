سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التخطيط: تطوير محكمة شمال القاهرة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى فى الدولة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:33 م
وزيرة التخطيط: تطوير محكمة شمال القاهرة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى فى الدولة وزير العدل مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن افتتاح أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة بالعباسية، جاء في أسبوع الخدمة المدنية، مضيفة أن أعمال التطوير التى شهدتها المحكمة، من شأنها رفع كفاءة الجهاز الإدارى فى الدولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مميكن وتقديم خدم أفضل للمواطمين، موضحة أن هذه الخدمة تهدف إلى التسهيل والتيسير على المواطنين ورفع العناء عنهم.
 
كان وزير العدل، افتتح أعمال التطوير التقنى بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد تطويرها والانتهاء من تفعيل وتشغيل نظام الميكنة بها من الجيل الثانى فيها ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة، وذلك لتيسير عملية التقاضى، من أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا، بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.
 
ويأتى افتتاح محكمة شمال القاهرة ضمن خطة وزارة العدل، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل فى القضايا.
 
يشمل مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثانى، ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، والمكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.

وزيرة التخطيط

اعمال التطوير

محكمة شمال

تطوير المحاكم

ميكنة المحاكم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة