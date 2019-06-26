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واشنطن ترفض اتهامات بشأن عرقلة إيصال المساعدات الانسانية إلى مخيم الركبان

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:00 ص
واشنطن ترفض اتهامات بشأن عرقلة إيصال المساعدات الانسانية إلى مخيم الركبان السفير الأمريكى بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين
وكالات الأنباء

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رفض السفير الأمريكى بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، اتهام بلادة بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان، مؤكدًا أن بلادة لا تزال مستعدة لتوفير أمن قوافل الأمم المتحدة الإنسانية إلى المخيم.

وقال كوهين، إن "أى اتهامات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرقل إيصال المساعدات، باطلة بالتأكيد"، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء.

هذا ودعت روسيا وسوريا، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلى عن سياسة الكيل بمكيالين، إذ إن الأقوال حول الرغبة فى دعم عملية استعادة الحياة السلمية فى سوريا لا تتطابق مع الأفعال التى تدل على غير ذلك تماما، عندما يتم دعم العصابات المسلحة وتهريب الموارد الطبيعية من الضفة اليسرى لنهر الفرات.

وتطالب روسيا الولايات المتحدة بسحب قواتها من منطقة التنف جنوب شرقى سوريا فى أسرع وقت ممكن، وتسليمها للحكومة السورية، محملة واشنطن المسؤولية عن تدهور الوضع الإنسانى للاجئين فى مخيم الركبان.

يذكر أن مخيم الركبان، الذى يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إنشاؤه عام 2014، فى المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.

 


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