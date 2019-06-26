"هيئة الاستثمار" تفتتح 3 مناطق استثمارية بالصف وميت غمر وبنها خلال الربع الثالث

كتبت- إسلام سعيد

كشف محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، اعتزام الهيئة افتتاح 3 مناطق استثمارية جديدة خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وقال في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" إن هذه المناطق الثلاثة بنظام "تسليم المفتاح" حيث يتم إنشاء وحدات متكاملة الخدمات إلى المستثمر بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أن الوحدات بمساحات مختلفة لتناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأضاف عادل، أن المناطق سوف تتضمن مركزا لخدمة المستثمرين ومناطق لخدمات الصناع ومناطق للتخزين وريادة المرأة وخدمات أخرى تتعلق بالنشاط المتوافر في كل منطقة.

وأوضح أن أولى تلك المناطق في مركز الصف بجنوب الجيزة على مساحة 1.5 مليون متر هدفها الصناعات الحرفية والتراثية ويتم افتتاحها مطلع الشهر المقبل، والمنطقة الثانية بعزبة نجيب في بنها على مساحة 46 فدانا مخصصة لنشاط الألبان والصناعات الغذائية وسوف يتم افتتاحها في النصف الثاني من يوليو المقبل.

وذكر عادل أن المنطقة الثالثة تأتي على مساحة 480 ألف متر في مدينة ميت غمر تهدف إلى نقل الصناع من منطقة الصناعات الحرفية الخاصة بالألمونيوم إليها لتعد من أكبر المناطق العاملة في ذلك القطاع في مصر، موضحا أنه سيتم افتتاحها بنهاية يوليو أو بداية أغسطس المقبل.

وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية على قانون الاستثمار، أشار إلى أنه يتم حاليا مناقشة إجراء تعديلين على القانون مع مجلس النواب، الأول يتعلق بتخفيض الحد الأقصى لرسوم الشهر العقاري بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار بحد أقصى 10 آلاف جنيه بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين، والثاني يتعلق بمد الحوافز الاستثمارية الخاصة بالمشروعات الجديدة ومنحها للتوسعات بالمشروعات.

وأكد أن الهدف من ذلك تشجيع الشركات من زيادة مساحة ضخ الاستثمارات المتعلقة بها خلال الفترة المقبلة، وإعادة استثمار فائض أرباحها فى شكل توسعات استثمارية.