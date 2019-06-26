نيابة أمن الدولة تحقق فى اتهام قاض بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر بتلقى رشوة

كتبت أمنية الموجى

حققت نيابة أمن الدولة العليا، مع عضو يسار محكمة جنح مستانف أكتوبر الذى ألقت القبض عليه بتهمة الرشوة.

وألقت نيابة أمن الدولة العليا القبض على عضو يسار محكمة جنح مستأنف أكتوبر لاتهامه بطلب وتلقى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية.

وجاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضى المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها النيابة، وفقا لاختصاصها القانونى الذى يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.