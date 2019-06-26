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نقابة المعلمين: "غرفة عمليات" امتحانات الثانوية مستمرة حتى انتهاء التصحيح

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:00 ص
نقابة المعلمين: "غرفة عمليات" امتحانات الثانوية مستمرة حتى انتهاء التصحيح نقابة المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، إن غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، و53 غرفة بالفرعيات، و315 لجنة نقابية، مستمرون فى متابعة أعضاء النقابة المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، وذلك لحين انتهاء عمليات تصحيح كافة المواد الخاصة بالثانوية.
 
وأكد شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات حتى الآن تسير بشكل جيد، والمشكلات التى تلقتها النقابة بسيطة وانتهت بعد حلها داخل اللجان، لافتا إلى أنه فى حال تعرض أى معلم لإصابات أو الوفاة، فإن المساعدات المالية التى تصرفها النقابة فى صورة اعانات يتم تقدير المبلغ الخاص بها حسب طبيعة الحالة.
 
 
 
 
 

نقابة المعلمين

امتحانات الثانوية

غرفة عمليات نقابة المعلمين

غرفة عمليات الثانوية

امتحانات الثانوية العامة

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