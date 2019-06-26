نقابة العلاج الطبيعى تبحث سبل المشاركة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

ثمنت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو إطلاق مبادرة لدعم صحة المرأة المصرية، والتى من المقرر انطلاقها الشهر المقبل، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا فى دعم هذه المبادرة.

قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، لـ"اليوم السابع"، إن النقابة بصدد عقد اجتماع موسع بمشاركة النقابات الفرعية بالمحافظات، لبحث آلية مشاركة أبناء المهنة فى تنفيذ هذه المبادرة، من خلال تفعيل دور أقسام العلاج الطبيعى لصحة المرأة، والتوسع فى إنشاء أقسام جديدة فى المناطق الأكثر احتياجا من خلال الجهود الذاتية، والمشاركة المجتمعية، كذلك المساهمة فى حملات التوعية المقرر إطلاقها على هامش المبادرة.

فيما أكد الدكتور محمد الهوارى، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، على أهمية دور العلاج الطبيعى لصحة المرأة، سواء علاجيا أو وقائيا، حيث إن كافة الكليات يوجد بها أقسام للعلاج الطبيعى لصحة المرأة، وتعمل على منح درجة الماجستير والدكتوراه فى هذا التخصص الهام، مشيرا إلى أن تفعيل الدور الوقائى والعلاجى لأخصائيى العلاج الطبيعى فى صحة المرأة بالعديد من الأمراض والمضاعفات المصاحبة لفترة الطمث، وسقوط الرحم، والولادات الطبيعية والقيصرية، وغيرها.