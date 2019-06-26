ندب شحات بدوى للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر

كتب وائل ربيعى

أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قراراً، بندب الدكتور بدوى شحات بدوى، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الأقصر والمشرف على الكلية للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر لمدة عام أو لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بشغل الوظيفة أى الأجلين أقرب.