ندب شحات بدوى للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر

أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قراراً، بندب الدكتور بدوى شحات بدوى، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الأقصر والمشرف على الكلية للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر لمدة عام أو لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بشغل الوظيفة أى الأجلين أقرب.
كان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن إنشاء جامعة الأقصر بعد أن كانت فرعاً لجامعة جنوب الوادى، وبذلك تكون الجامعات الحكومية قد شهدت إضافة ثلاث جامعات جديدة خلال العام الجامعى الحالى وهى جامعات (مطروح ـ الوادى الجديد ـ الأقصر)، بما يتماشى مع خطة الوزارة لإتاحة فرص التعليم العالى بكافة محافظات الجمهورية.
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