نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ.. ويؤكد: نقل 128 مدبغة حتى الآن

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال هدم ونقل منطقة المدابغ الكائنة خلف سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، ضمن خطة الدولة فى تطوير المناطق العشوائية، وكذلك إعادة الواجهة الحضارية للعاصمة، وإحياء تراثها وتطوير سور مجرى العيون.

وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم اليوم هدم 7 مدابغ ومحلان ومبنى تحت الإنشاء، بالتنسيق بين حى مصر القديمة برئاسة اللواء علاء خليل، وشرطة المرافق، وقوات شرطة قسم مصر القديمة، مشيراً إلى أنه يتم نقل المدابغ التى تهدم إلى مدينة الروبيكى الصناعية.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم مؤخرا هدم 121 مدبغة، ليصل الإجمالى إلى 128 مدبغة، بالإضافة للمحال والورش الموجودة بالمنطقة والمبانى الأخرى.