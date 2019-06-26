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نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ.. ويؤكد: نقل 128 مدبغة حتى الآن

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:46 م
نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ.. ويؤكد: نقل 128 مدبغة حتى الآن نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال هدم ونقل منطقة المدابغ الكائنة خلف سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، ضمن خطة الدولة فى تطوير المناطق العشوائية، وكذلك إعادة الواجهة الحضارية للعاصمة، وإحياء تراثها وتطوير سور مجرى العيون. 
 
وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم اليوم هدم 7 مدابغ ومحلان ومبنى تحت الإنشاء، بالتنسيق بين حى مصر القديمة برئاسة اللواء علاء خليل، وشرطة المرافق، وقوات شرطة قسم مصر القديمة، مشيراً إلى أنه يتم نقل المدابغ التى تهدم إلى مدينة الروبيكى الصناعية. 
 
وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم مؤخرا هدم 121 مدبغة، ليصل الإجمالى إلى 128 مدبغة، بالإضافة للمحال والورش الموجودة بالمنطقة والمبانى الأخرى.
 
نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (1)
نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (1)

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (2)
نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (2)

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (3)
نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (3)

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (4)
نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (4)

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (5)
نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (5)

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (6)
نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم المدابغ (6)

 


هدم المدابغ

مدابغ مجرى العيون

هدم مدابغ مجرى العيون

سور مجري العيون

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