موجز6.. التعليم: امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى ورقية

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مصادر بوزارة التربية والتعليم: امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى ورقية.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

هاجمت مجموعة من العناصر الإرهابية منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش / شمال سيناء، حيث تصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 من تلك العناصر انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة استبعاد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليونانى مدى الحياة من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية للاعب.

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الأحد المقبل 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى والتى تعقد فى 14 يوليو المقبل ستكون ورقية.

اتهمت السفيرة كارين بيرس مندوبة المملكة المتحدة، بمجلس الأمن الدولى، الحرس الثورى الإيرانى بالضلوع فى الهجمات التى طالت ناقلات النفط فى بحر عٌمان وسواحل الفجيرة.

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن رجل الأعمال والملياردير المصرى، محمد الفايد استقال من منصب رئيس مجلس إدارة فندق ريتز في باريس.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات مع "بيتر ألتماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، و بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وعدد من أعضاء الغرفة من الجانب الألمانى، بحضور أعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير مصر فى برلين.

أجرى المنتخب الوطنى تعديلا على الألوان التى سيرتديها، اليوم، فى لقائه أمام الكونغو ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية، وذلك بناء على تعليمات مراقب المباراة منعا لحدوث تشابه فى الألوان بين الفريقين، وعلى ذلك سيرتدى المنتخب الوطنى الشورت الأسود بدلا من الأبيض مع القميص الأحمر والجوارب السوداء.

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب 28 من الشهر الجارى، كما سيلتقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى 29 يونيو، وذلك على هامش قمة العشرين فى اليابان.

مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 41 درجة بالتزامن مع مباراة مصر والكونغو فى ثانى مباريات كأس الأم الأفريقية 2019، ومع وجود الجمهور بالمدرجات منذ ساعات الظهيرة، قد يتعرض البعض فى ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى ضربة الشمس، وهو ما قد يسبب انخفاض نسبة السوائل بالجسم وحدوث حالات إغماء، لذا نقدم خطوات الوقاية من الشمس.

على هامش حضوره المنتدى العربى الألمانى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، 7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من الجانبين.

ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث انقلاب سيارة نقل أعلى دائرى المريوطية، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من الجيزة اتجاه المنيب، وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دولة ألمانيا بأنها شريك "فاشل" كونها مقصرة فى الإنفاق على الدفاع فى الناتو، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

عقد خافير أجيرى المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة مع اللاعبين بعد استبعاد عمرو وردة لاعب الفراعنة والمحترف بالدوري اليوناني.

هاجم مسلحون يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام المتطرفة، أحد القرى شمال نيجيريا، ما أدى إلى مقتل 20 مدنيا على الأقل، جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة "سكاى نيوز الإخبارية".

خلال مشاركته فى منتدى الأعمال العربى الألمانى فى دورته الـ22 والذى يٌقام فى برلين، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، كلمة رحب خلالها بالحضور، معرباً عن تقديره لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية على تنظيم هذا الحدث الهام، مضيفا:" إنه لمن دواعى سرورى أن يتم إستضافة جمهورية مصر العربية كضيف شرف فى الجولة الثانية والعشرين للمنتدى".

بعد سلسلة طويلة من الأزمات الأخلاقية التى صاحبته منذ الاحتراف فى الأندية الأوروبية سطر عمرو وردة صانع ألعاب أتروميتوس اليونانى ومنتخب مصر الفصل الأسوأ فى مسيرته الكروية التى ما زالت فى مهدها، ليتم استبعاده من معسكر الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.