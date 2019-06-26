مهاب مميش: عبور 62 سفينة قناة السويس بحمولة 4.6 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، تحقيق رقم قياسى بعبور 62 سفينة، بحمولة 4.6 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة 1.7 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "EVER GOLDEN"، التى ترفع علم بنما، بحمولة 220 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سريلانكا.

وعبرت 37 سفينة من إتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.8 مليون طن، أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "mool Krukh"، التى ترفع علم بنما بحمولة 216 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.