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مغتصب فتاة شبرا المعاقة ذهنيا يعترف: "بحبها وعايز أتجوزها ووالداتها رفضت"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:00 ص
مغتصب فتاة شبرا المعاقة ذهنيا يعترف: "بحبها وعايز أتجوزها ووالداتها رفضت" متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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"بحبها وعمرى ما كنت عايز أذيها، وهى طيبة وكنت عايز أتجوزها لتعيش وتخدم والدتى المسنة"، بهذه الكلمات اعترف مغتصب فتاه شبرا الخيمة المعاقة ذهنيا بارتكابة للواقعة خلال تحقيقات البحث الجنائى بالقليوبية. 
 
وتوالت اعترافاته قائلا اسمى "س.م" 22 سنة، عاطل، تعرفت على المجنى عليها منذ سنة تقريبا، حيث إنها تقطن بالمنطقة التى أعيش فيها، بمدينة شبرا الخيمة، ونشأت بيننا قصة حب، وكنت بتعامل معها بطيبة وأعلم ظروفها المرضية.
 
وتابع المتهم، قائلا "تقدمت لطلب الزواج منها ولكن والدتها رفضت ذالك بسبب أنى لم أعمل ولدى سوابق إجرامية، بجانب ظروف مرضها، رغم أننى أعلمتها بحبى لها وتغيير حياتى، من أجلها ولكنها ظلت متعمدة فى رفضها.
 
وأردف "حزنت بسب ذالك ورغم ذالك ظلت علاقة الحب بيننا مستمرة، ولكن الشيطان أغاونى  بأن أعاشرها معاشرة الأزواج حتي أتمكن من الزواج منها، وردد المتهم أنه يحب المجنى عليها وهى كذالك تحبنى وإنى مستعد الزواج منها".
 
 
وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور  قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغا من   ه ع أ 48 عاما ربة منزل مقيمة دائرة القسم وبرفقتها نجلتها م م ع ، 16 عاما من ذوى الإحتياجات الخاصه.
 
وأنه قد  قام س م ط  22 عاما عاطل مقيم دائرة القسم سبق اتهامه في 7 قضايا جنائية باستدراج المجني عليها بمسكنه والتعدي عليها جنسيا مستغلا حالتها المريضه وعدم إداراكها للأمور .
 
وتمكن المقدم احمد عصر رئيس المباحث من ضبط المتهم بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعه ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12488 جنح قسم  أول شبرا الخيمه لسنة 2019.
 

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