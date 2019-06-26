مدينة أمريكية تحظر السجائر الإلكترونية

فى خطوة تهدف لمكافحة التدخين، أعلنت مدينة سان فرانسيسكو ، فى ولاية كاليفورنيا، حظر بيع السجائر الإلكترونية، لتصبح أول مدينة أمريكية تحظرها ما لم يخضع المنتج لمراجعة وترخيص من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو ما لم تفعله الوكالة المعنية بالصحة العامة حتى الآن.

وبحسب شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، الأربعاء، فإن المرسوم، الذى صوت عليه مجلس المدينة بالإجماع، ينطبق على منتجات التبغ ذات النكهات بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية ويقضى بضرورة الحصول على ترخيص لبيع هذا النوع من السجائر سواء بالنسبة المحال التجارية أو عبر الأنترنت.

وقال سيتى دينيس هيريرا، النائب العام للمدينة، أن الخطوة حاسمة فى سبيل منع جيل آخر من أطفال سان فرانسيسكو من إدمان النيكوتين. وتشير الاحصائيات الرسمية إلى زيادة عدد الشبان الأمريكيين الذين يستعملون السجائر الالكترونية، بنسبة مليون ونصف المليون شخص سنة 2018، مما يشير إلى فشل الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لمكافحة التدخين داخل الجامعات والمدارس.