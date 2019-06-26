محافظ القليوبية: تكريم 250 من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت محافظة القليوبية، بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالا بيوم الشهيد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.

شهد الحفل تكريم 250 من أسرة الشهداء ومصابي العمليات الحربية من الجيش والشرطة وقدمت الجمعية لهم الهدايا العينية والمادية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر.. بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد احمد على السكرتير العام للمحافظة، والعقيد ايمن كمونه المستشار العسكرى للمحافظة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، ومجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف، والمستشار ممدوح حشيش رئيس محكمة النقض سابقا، وعدد من القيادات ورجال القوات المسلحة وأسر الشهداء.

وأكد محافظ القليوبية خلال كلمته إننا جميعا نفخر بأبنائنا من الجيش والشرطة الأوفياء ونفتخر بأبنائنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وخلال كلمته أكد لأسر الشهداء أن أبناءهم وآباءهم من شهدائنا الأوفياء ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن واستقراره وبقاء وطننا الغالي مرفوعة هامته .

كما أكد، أيضا على أهمية التواصل المستمر مع أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وفاءً وعرفاناً بالجميل وتقديراً لدورهم الخالد فى خدمة الوطن والدفاع عنه، مشيراً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائماً ما يذكر بطولات ابنائه الشهداء من القوات المسلحة والشرطة في مختلف المحافل والمناسبات.