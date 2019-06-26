محافظ الغربية: مساعدات وقوافل طبية تجاوزت 435 ألف جنيه بقرية شونى بطنطا

الغربية – عادل ضرة

أناب اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، مدير مديرية التضامن الإجتماعى ورئيس مركز ومدينة طنطا، بتنفيذ أعمال مبادرة "حياة كريمة" اليوم الأربعاء، بقرية شونى مركز طنطا والتى تعد أخر قرية بالمرحلة الأولى تنفذ بها بعد قرى "حانوت كفر الجنيدى وطنبارة وميت الليث ودقرن وكوم على وميت حبيب وسلامون"، وذلك ضمن تسع قرى أكثر إحتياجاً تم إختيارهم لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمه" كمرحلة أولى، وتم توزيع مساعدات مالية وعينية وتنظيم قافلة طبية بتكلفة تتجاوز 435 ألف جنيه يستفيد منها 488 أسرة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن وعدد من الجمعيات الخيرية.

وتضمنت أعمال المبادرة بالقرية توزيع مساعدات مالية على 100 أسرة بقيم تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه وتسليم 5 ثلاجات مساعدة فى جهاز 5 عرائس بقيمة 25 ألف جنيه، وتوزيع سلع غذائية على 375 أسرة بقيمة تتجاوز 152 ألف جنية، وكذا توزيع 6 رابطة عبارة عن (بطانية – مرتبة – مخدة – حصيره) بقيمة 8700 جنيه وعمل 2 وصلة مياة بقيمة 5 ألاف جنيه، كما تم عمل معرض ملابس بالمجان بتكلفة 40 ألف جنيه.

يذكر أن أعمال المبادرة بالقرية تتضمن تنظيم قوافل طبية تتضمن الكشف الطبى وإجراء موجات صوتية للأطفال للإكتشاف المبكر لأمراض روماتيزم القلب وتشمل عيادات الأنف والأذن والحنجرة والباطنة والرمد وإجراء عدد من العمليات الجراحية لغير القادرين حيث تم إجراء عمليات عيون لـ 20 حالة بتكلفة 120 ألف جنيه، بالإضافة إلى إجراء إشاعات وتحاليل لعدد 30 مواطن بتكلفه 10 ألاف جنيه.

وفى ذات السياق أكد محافظ الغربية، أن مبادرة حياة كريمة مستمره بالمحافظة وتهدف إلى رعاية الفئات الأكثر إحتياجاً، وذلك بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مقدماً الشكر لكل من ساهم فى تنفيذ المرحله الأولى منها مطالباً جميع المؤسسات بالتكاتف والإستمرار فى تنفيذ المبادرة بالقرى الأكثر إحتياجاً لما يأتى فى الصالح العام للمواطن البسيط.



توزيع مساعدات على أهالى الغربية بمبادرة حياة كريمة



توزيع مساعدات على أهالى الغربية بمبادرة حياة كريمة



توزيع مساعدات على أهالى الغربية بمبادرة حياة كريمة



توزيع مساعدات على أهالى الغربية بمبادرة حياة كريمة