سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على المتابعة الفورية لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:24 ص
محافظ الإسكندرية يشدد على المتابعة الفورية لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية جانب من اللقاء
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية على المتابعة الفورية والمستمرة لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 التى تستضيفها المحافظة باستاد الإسكندرية الدولى، موضحًا تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة فعاليات البطولة والعمل على إزالة أى معوقات بصفة فورية وعاجلة.
 

وأشار إلى أن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى للظهور بصورة مشرفة خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.
 

وفى سياق متصل؛ ترأس أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية غرفة العمليات المركزية، بناء على توجيهات محافظ الإسكندرية، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع أعضاء اللجنة والجهات المعنية.

 

وخلال الاجتماع؛ تابع نائب المحافظ المستجدات والاستعدادات الخاصة بكل جهة. ووجه غرفة العمليات بسرعة رصد أى معوقات قد تطرأ والتعامل معها فورا، مشددا على ضرورة الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة على الوجه الأكمل.


وقدم نائب المحافظ الشكر إلى جميع الجهات والمجتمع المدنى الذين شاركوا فى استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيدًا بحجم العمل المبذول وإخراجه بالصورة التى تليق بمحافظة الإسكندرية.
 

من ناحية أخرى قامت مساء اليوم الثلاثاء وحده الإزالة المسائية وادارة إشغال الطريق بعمل حملة إزالة إشغالات فى كل من شارع خالد بن الوليد، طريق الكورنيش، أمام نفق ميامى.
 

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول باستمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة وبمتابعة مدير ادارة أشغال الطريق والإعلانات ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع.
 

كما قامت إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة المسائية اليوم الثلاثاء بالاستجابة الى البلاغ الوارد بخصوص وجود أعمال مخالفة بدون تصريح فى سيدى بشر بحرى شارع صديق شيبوب وإيقاف الأعمال والتحفظ على عدد 2 موتور ونش، 2 براويطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

محافظة الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

امم افريقيا

البطولة الافريقية

كان 2019

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. "الأمم الأفريقية" تنعش حركة السياحة بالإسكندرية.. توفير 4 آلاف غرفة فندقية ونسبة الإشغالات تخطت 90%.. إقبال على الكافتيريات الشاطئية لمشاهدة المباريات.. والأسعار تتراوح من 50 لـ100 جنيه

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 ص

"سياحة الاسكندرية": تكثيف حملات الرقابة خلال البطولة الأفريقية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:44 م

نيجيريا يؤدى مرانه الأخير لمواجهة غينيا بعد حل أزمة المستحقات.. صور

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:34 م

صورة.. طفل مغربى يخطف الأضواء فى مدرجات أمم أفريقيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:13 ص

التعادل يحسم مواجهة غانا وبنين فى أمم أفريقيا 2019

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:04 ص

غانا تسقط فى "كمين" بنين بمسلسل مفاجآت أمم أفريقيا 2019.. فيديو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مكافحة الإدمان: نحلل لـ 1000 موظف يومياً.. ومن يثبت تعاطيه يحول للنيابة

مكافحة الإدمان: نحلل لـ 1000 موظف يومياً.. ومن يثبت تعاطيه يحول للنيابة

صدمة وغضب من بيلا ثورن بعد ارتباط صديقتها السابقة تانا مونجو

صدمة وغضب من بيلا ثورن بعد ارتباط صديقتها السابقة تانا مونجو

بعد تأكيد انتحاره.. اعرف رسالة Etika الأخيرة "آسف لأننى خذلتكم"

بعد تأكيد انتحاره.. اعرف رسالة Etika الأخيرة "آسف لأننى خذلتكم"

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

راحت عليها نومة.. قصة فتاة وجدت نفسها بمفردها على طائرة ركاب وسط الظلام

راحت عليها نومة.. قصة فتاة وجدت نفسها بمفردها على طائرة ركاب وسط الظلام

اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

المسلسل الألمانى Dark يحصد التقييم الكامل للموسم الثامن 100%

المسلسل الألمانى Dark يحصد التقييم الكامل للموسم الثامن 100%

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة