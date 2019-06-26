محافظ الإسكندرية يشدد على المتابعة الفورية لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية

الإسكندرية - جاكلين منير

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية على المتابعة الفورية والمستمرة لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 التى تستضيفها المحافظة باستاد الإسكندرية الدولى، موضحًا تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة فعاليات البطولة والعمل على إزالة أى معوقات بصفة فورية وعاجلة.



وأشار إلى أن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى للظهور بصورة مشرفة خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وفى سياق متصل؛ ترأس أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية غرفة العمليات المركزية، بناء على توجيهات محافظ الإسكندرية، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع أعضاء اللجنة والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع؛ تابع نائب المحافظ المستجدات والاستعدادات الخاصة بكل جهة. ووجه غرفة العمليات بسرعة رصد أى معوقات قد تطرأ والتعامل معها فورا، مشددا على ضرورة الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة على الوجه الأكمل.



وقدم نائب المحافظ الشكر إلى جميع الجهات والمجتمع المدنى الذين شاركوا فى استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيدًا بحجم العمل المبذول وإخراجه بالصورة التى تليق بمحافظة الإسكندرية.



من ناحية أخرى قامت مساء اليوم الثلاثاء وحده الإزالة المسائية وادارة إشغال الطريق بعمل حملة إزالة إشغالات فى كل من شارع خالد بن الوليد، طريق الكورنيش، أمام نفق ميامى.



جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول باستمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة وبمتابعة مدير ادارة أشغال الطريق والإعلانات ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع.



كما قامت إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة المسائية اليوم الثلاثاء بالاستجابة الى البلاغ الوارد بخصوص وجود أعمال مخالفة بدون تصريح فى سيدى بشر بحرى شارع صديق شيبوب وإيقاف الأعمال والتحفظ على عدد 2 موتور ونش، 2 براويطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.