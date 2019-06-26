محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من صيانة المدارس وتشغيل مبنى التأمينات

أسيوط - ضحا صالح

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على سرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة بجميع مدارس مدينة أسيوط الجديدة، قبل بدء العام الدراسى، ورفع كفاءة تلك المدارس، فضلا عن إنهاء كافة الإجراءات لتشغيل مجمعات الخدمات بالمدينة، لتحقيق الجذب السكانى للمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمدن الجديدة .

جاء ذلك، بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان أحمد عمار نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وخالد حلمي رئيس مجلس الأمناء لمدينة أسيوط الجديدة ، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة ، ولفيف من المواطنين.

وناقش المحافظ في بداية اللقاء، بعض الموضوعات والمشكلات المطروحة، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة فى قطاعات الصحة، والتأمينات الاجتماعية والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحى، والتربية والتعليم و تطوير طريق أسيوط الجديدة، وعمل المقايسات اللازمة لأعمال التطوير، واجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمدينة، مشيدا بسيارات ومنافذ المواد الغذائية التى تجوب احياء المدينة بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة .

وإستمع المحافظ – خلال اللقاء – الى شكاوى بعض المواطنين وطلباتهم، التي تلخصت فى تحسين الخدمات بمشروع "ابني بيتك"، والمطالبة بسرعة الانتهاء من بعض اصلاحات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، والمطالبة بسرعة تشغيل وحدة صحية بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة، ووحدة صحية بمنطقة "ابنى بيتك الثانية" وسرعة الإنتهاء من مبنى التأمينات الإجتماعية بمنطقة الحى الثانى بالمدينة .