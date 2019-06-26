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مجلس إدارة "ايبيكو" يوافق على شراء 9.77% من حصة "ايجى ليس" فى المهن الطبية للأدوية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:12 م
مجلس إدارة "ايبيكو" يوافق على شراء 9.77% من حصة "ايجى ليس" فى المهن الطبية للأدوية أدوية-ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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وافق مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، فى بيان للبورصة المصرية، على شراء 4.78 مليون سهم من حصة شركة إيجى ليس وبنسبة 9.77% من أسهم رأسمال المهن الطبية للأدوية.
 
وحققت المصرية الدولية للصناعات الدوائية- ايبيكو، أرباحا بلغ 218.31 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 183.97 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وارتفع صافي مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر، حيث سجلت 915.26 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 732.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

اخبار الاقتصاد

ايبيكو

مبيعات ايبيكو

ايجى ليس

ادوية

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