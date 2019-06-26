متشددون يهاجمون مجمعا سكنيا للشرطة الباكستانية ومقتل شرطى

(رويترز)

قال مسؤولون أمنيون إن شرطيا قُتل وأصيب خمسة أشخاص في باكستان اليوم الأربعاء، فى أعقاب معركة بالأسلحة مع متشددى حركة طالبان عند مجمع للسكن والتدريب تابع للشرطة.

وحاول ثلاثة متشددين يرتدون سترات ناسفة اقتحام المجمع في إقليم بلوخستان المضطرب بجنوب غرب البلاد فمنعهم الحراس عند المدخل.