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متشددون يهاجمون مجمعا سكنيا للشرطة الباكستانية ومقتل شرطى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:50 ص
متشددون يهاجمون مجمعا سكنيا للشرطة الباكستانية ومقتل شرطى الشرطة الباكستانية - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال مسؤولون أمنيون إن شرطيا قُتل وأصيب خمسة أشخاص في باكستان اليوم الأربعاء، فى أعقاب معركة بالأسلحة مع متشددى حركة طالبان عند مجمع للسكن والتدريب تابع للشرطة.

وحاول ثلاثة متشددين يرتدون سترات ناسفة اقتحام المجمع في إقليم بلوخستان المضطرب بجنوب غرب البلاد فمنعهم الحراس عند المدخل.

وقال ضابط الشرطة الكبير عبد الرحمن لوني لرويترز "انتشر أفراد الشرطة عند البوابة وقتلوا أحد الانتحاريين".

وتابع "فجر الاثنان الآخران نفسيهما داخل مجمع الشرطة" مضيفا أن شرطيا قتل في الهجوم وأصيب خمسة أشخاص ونقلوا للمستشفى.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أُرسل للصحفيين.

وطوق الجيش المنطقة بعد الهجوم.

ويضم المجمع مساكن لرجال الشرطة ومنشآت تدريبية ويقع تحت حراسة مشددة في إقليم تشيع فيه الهجمات التي تستهدف مسؤولي الأمن.

وتنشط الجماعات المتشددة والانفصاليون الذين يقاتلون الحكومة المركزية في بلوخستان الغني بالمعادن وتكثر الهجمات على مواقع الأمن والبنية التحتية للغاز والنقل.

 


باكستان

الشرطة الباكستانية

حركة طالبان

بلوخستان

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