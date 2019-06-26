الرئيسية تقارير مصرية ما حكم المال المقترض من الأم قبل وفاتها؟.. لجنة الفتوى بالأزهر تجيب الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:00 ص مجمع البحوث الإسلامية كتب لؤى على مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ما حكم المال المقترض من مال الأم قبل وفاتها، فهل يسقط بالوفاة أم يصير دينا على الابن المقترض؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: المال المقترض من مال الأم قبل وفاتها لا يسقط بالوفاة بل يصير دينا على المقترض لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ممن له حق استيفاء الدين. مجمع البحوث الاسلامية الازهر الشريف المال المقترض الدين فتاوى لجنة الفتوى الدين قبل الوفاة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية موسعة بعنوان "الإرادة والتحدى" الأحد، 23 يونيو 2019 02:06 م تنسيق بين الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية استعدادًا لصلاة وخطبة عيد الأضحى السبت، 22 يونيو 2019 12:26 م لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تجيب على حكم التسبيح جهرًا بعد الصلاة السبت، 22 يونيو 2019 09:00 ص مجمع البحوث الإسلامية يعقد سلسلة ورش عمل لتدريب الواعظات للتوعية بمناسك الحج الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:07 م مجمع البحوث الإسلامية يكرم الفائزين بمسابقة الإعجاز العلمى فى تنظيم حقوق المرأة الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:32 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا" حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد 11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟ ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر التعليم: فرصة امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى إلزامية على الراسبين فى مواد.. واختيارية للطلاب للناجحين.. وتؤكد: من يرسب فى الدور الثانى يبقى للإعادة فى جميع المواد العام المقبل.. والامتحان يبدأ 14 يوليو المزيد من Trending Plus
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