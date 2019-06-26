ما حكم المال المقترض من الأم قبل وفاتها؟.. لجنة الفتوى بالأزهر تجيب

المال المقترض من مال الأم قبل وفاتها لا يسقط بالوفاة بل يصير دينا على المقترض لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ممن له حق استيفاء الدين.

ما حكم المال المقترض من مال الأم قبل وفاتها، فهل يسقط بالوفاة أم يصير دينا على الابن المقترض؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: