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مأساة.. طبيب كندى يجرى عمليات تلقيح صناعى لـ 11 حالة بـ"سائله المنوى"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:41 ص
مأساة.. طبيب كندى يجرى عمليات تلقيح صناعى لـ 11 حالة بـ"سائله المنوى" حيوانات منوية
كتب أحمد علوى

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ألغت السلطات الطبية فى كندا ترخيص طبيب متخصص فى أمراض الخصوبة بعدما تبين أنه استخدم السائل المنوى الخاصة به أو السائل المنوى الخطأ عند إجراء عملية التلقيح الصناعى لما يصل إلى 100 مريضة.
 
ووفقاً لصحيفة يو اس ايه تو داى، قررت كلية الأطباء والجراحين فى أونتاريو أن الطبيب نورمان باروين غير كفء، وارتكب فعلا يندرج تحت سوء السلوك المهنى، وانخرط فى أفعال سيعتبرها الأعضاء مخزية أو غير شريفة أو غير مهنية.
 
وكانت الكلية قد بدأت تحقيقا فى عام 2016 بعد إقامة دعوى قضائية جماعية ضد باروين البالغ من العمر 80 عاما، وتم مطابقة 11 حالة من التلقيح الاصطناعى لباروين من خلال إجراء اختبارات الحمض النووى.
 
 وفى إحدى الحالات التى وردت تفاصيلها بالقضية، حملت امرأة تم تعريفها باسم المريضة "ب" بطفل باستخدام السائل المنوى لمن كانت تعتقد أنه متبرع مجهول فى التسعينيات. وأجرت ابنتها اتصالا بموقع لاختبار الحمض النووى إلكترونيا بحثا عن أخوة لها ووجدت ابن عم لها اكتشفت أنه قريب لباروين من خلال البحث فى شجرة العائلة. واتصلت بباروين الذى أجرى اختبارا خاصا للحمض النووى أكد أنه والدها البيولوجى. وأخبر الطبيب المريضة وزوجها أن أبوته لا بد وأنها حدثت عن طريق الخطأ.

طبيب كندى

الخصوبة

السائل المنوى

التلقيح الصناعى

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