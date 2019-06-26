كيف تصل للغردقة من القاهرة لقضاء وقت ممتع على ساحل البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

عدة طرق مختلفة ممكن الوصول خلالها من القاهرة إلى مدينة الغردقة لقضاء وقت ممتع على ساحل البحر الأحمر،اهمها شركات الأتوبيسات المختلفة، ووسائل مواصلات أخرى.

توجد أكثر من 10 شركات أتوبيس تعمل لنقل المواطنين من القاهرة إلى البحر الأحمر تتمركز فى مناطق وسط البلد منها فى موقف الترجمان وأخرى فى أحمد حلمى وميدان عبد المنعم رياض.

تستغرق تلك الاتوبيسات قرابة 6 ساعات حتي تصل الى مدينة الغردقة،وكذلك هناك عدد من السيارات الملاكي العاملة على خط القاهرة غارب بجوار ميدان العتبة، والتى يستقلها الكثير لمدينة غارب ثم يقوم باستقلال اى سيارة أخرى وصولا للغردقة التى تبعد عن غارب 150 كيلو متر، كذلك توجد رحلات طيران منتظمة داخلية من مطار القاهرة الى مكار الغردقة.

وانشأ عدد من شباب مدينة الغردقة جروب على الفيس بوك يسمى توصيلة خاص بالبحر الأحمر،من خلاله يقوم الشباب بعرض التوصيلات المتاحة من المدن المختلفة للغردقة والعكس سوء كان صاحب عربية او راكب عادى.

فى اغلب التوصيلات أو وسائل المواصلات سواء أتوبيس أو سيارة ملاكى تصل تكلفة المواصلات من 130 جنية حتى 350 جنيه فى شركات اتوبيسات معينة .