كوريا الشمالية تصف تمديد أمريكا للعقوبات بـ"العمل العدائى"

(رويترز)

وصفت وسائل الإعلام الرسمية في بيونجيانج اليوم الأربعاء، تمديد الولايات المتحدة للعقوبات على كوريا الشمالية قبل أيام بأنه عمل عدائي وتحد صريح للقمة التاريخية التي عقدت بين البلدين في سنغافورة العام الماضي.