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كوريا الشمالية تصف تمديد أمريكا للعقوبات بـ"العمل العدائى"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:15 ص
كوريا الشمالية تصف تمديد أمريكا للعقوبات بـ"العمل العدائى" كيم كونج أون
(رويترز)

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وصفت وسائل الإعلام الرسمية في بيونجيانج اليوم الأربعاء، تمديد الولايات المتحدة للعقوبات على كوريا الشمالية قبل أيام بأنه عمل عدائي وتحد صريح للقمة التاريخية التي عقدت بين البلدين في سنغافورة العام الماضي.

ومدد البيت الأبيض الأسبوع الماضي لمدة عام آخر ستة أوامر تنفيذية تتضمن العقوبات المفروضة على برنامج كوريا الشمالية النووي وبرنامجها الصاروخي.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية لم يتم الكشف عن شخصيته العقوبات بأنها ‭‭"‬‬مظهر من مظاهر الأعمال العدائية الأكثر تطرفا" وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

 


كوريا الشمالية

سنغافورة

عقوبات

الولايات المتحدة

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