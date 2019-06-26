كسر ماسورة مياه يتسبب فى ميل 6 عقارات وسط الإسكندرية وإخلاء فورى للسكان

الاسكندرية جاكلين منير

قامت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية بمعاينة 6 عقارات مائلة لحين عرضها على اللجنة الخاصة بالمنشأت الآيلة للسقوط.

يأتى ذلك فى إطار الاستجابة العاجلة والسريعة لشكاوى المواطنين، ووفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط وبقيادة الدكتور محمد بغدادى سكرتير عام الحى، وبناء على الشكوى الواردة بالتضرر من ميل عدة عقارات بشارع حسين أبو على بامبروزو محرم بك.

أشار الحى إلى أنه تمت المعاينة الفورية بحضور الدكتور محمد بغدادى سكرتير عام الحى، وتبين وجود كسر لماسورة المياة، أدى إلى ميل 6 عقارات، وتم إصلاح الكسر، وجارى إصلاح كسر آخر، بحضور مسئول شركة المياه، وتم العرض السريع على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قراربشأن هذه العقارات.

كما تم عمل إخلاء فورى للسكان بالعقارات الـ6 حرصا على حياتهم، بحضور العميد محمد طايل مأمور قسم محرم بك.

وأكد الحى أنه لن يتم اتخاذ أى إجراء حاليا، انتظارا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بخصوص حالة هذه العقارات لاستكمال باقى الإجراءات وعمل اللازم.