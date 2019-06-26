قائد بالحرس الثورى: أمريكا لن تجرؤ على انتهاك الأراضى الإيرانية

رويترز

نقلت وكالة مهر للأنباء عن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثورى الإيرانى البريجادير جنرال أمير على حاجى زادة، قوله، إن الولايات المتحدة لن تجرؤ على انتهاك الأراضى الإيرانية.

ونسبت الوكالة إلى حاجى زادة، قوله، "لا أمريكا ولا أى دولة أخرى تجرؤ على انتهاك الأراضى الإيرانية".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية مسيرة قالت إنها كانت تحلق فوق مياهها الإقليمية الخميس الماضى، فيما تقول واشنطن إن الطائرة كانت فى المجال الفضائى الدولى.