غياب 1596 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة و38 بشمال سيناء

البحيرة - ناصر جودة شمال سيناء محمد حسين

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي انتظام سير امتحانات الثانوية العامة فى مادتى الكيمياء والجغرافيا، مضيفا أنه تم رصد غياب 1596 طالبا وطالبة من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان البالغ عددهم 30257 طالبا وطالبة بنسبة حضور 94.7%.

من جانبه، أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية كافة اللجان لاجراء الإمتحانات بكل شفافية وحيادية تامة.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الإدارات التعليمية والجهات المعنية تم خلاله التأكد من كافة التجهيزات الخاصة بالجان والاستراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع الادارات التعليمية.

وذى ذات السياق، أعلنت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بتعليم شمال سيناء اليوم تغيب 38 طالبًا وطالبة عن أداء مادتى الكيمياء والجغرافيا في امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدى بالشعبة العلمية عدد 2185 طالبًا وطالبة الامتحان حضر منهم إمتحان الكيمياء عدد 2159 طالبًا وطالبة، وتغيب 26.

ويبلغ عدد المقيدين بالشعبة الأدبية على مستوى المحافظة 910 طالبًا وطالبة، حضر منهم إمتحان الجغرافيا عدد 898 طالبًا وطالبة، وتغيب عن أداء الإمتحان 12 .

وأوضح وكيل وزارة التعليم ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ 31956 طالب وطالبة بواقع 18574 علمى علوم و3389 طالب وطالبة علمى رياضة و9993 ادبى يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة بالاضافة للجنة للمكفوفين بالادارات التعليمية .

لافتا الى تشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل اي طارئ.

ووجه وكيل وزارة التعليم على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لاداء الإمتحانات بمنتهى الشفافية ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

مشيرا الى تفعيل بروتكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرات الامن والصحة والتموين وشركةالكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتامين الامتحانات وأوراق الأسئلة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية

و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.