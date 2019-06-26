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غلق محال مخالفة وضبط لحوم فاسدة فى حملة بباب الشعرية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:13 ص
غلق محال مخالفة وضبط لحوم فاسدة فى حملة بباب الشعرية لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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قاد اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حى باب الشعرية، حملة مكبرة، على المخابز ومحال بيع اللحوم المجمدة والمطاعم، بالتنسيق مع إدارة المتابعة والإشغالات والطب البيطرى والتموين والصحة المهنية، بشوارع الجيش وبورسعيد والزعفران ودرب البرابرة.
 
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 شركات للشحن إدارة بدون ترخيص، وغلق وتشميع مخزن للسلع الغذائية بشارع الزعفران إدارة بدون ترخيص، وغلق وتشميع محل يستخدم كمطبخ بدرب البزازرة لمخالفته شروط الترخيص والاشتراطات الصحية.
 
وأضاف رئيس حى باب الشعرية، أنه تم غلق وتشميع شقتين تستخدم كمخازن للسلع الغذائية (تجارى) بدون ترخيص، كما تم إعدام 15 كيلو من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بدرب البزارة وتحرير محضر بالواقعة، كما تم المرور على المخابز بخط سير الحملة والتأكد من أوزان الخبز. 

 


باب الشعرية

لحوم فاسدة

حي باب الشعرية

اغلاق منشات مخالفة

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