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غدا.. الجنايات تنظر أمر التحفظ على أموال متهمى "خلية الأمل" ومنعهم من السفر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:52 م
غدا.. الجنايات تنظر أمر التحفظ على أموال متهمى "خلية الأمل" ومنعهم من السفر زياد العليمى
كتبت أمنية الموجى

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الخميس، أمر نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو "خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد. 
 
وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.
 
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعدما  كشفت التحريات الأمنية عن  المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
 
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
 
 

خلية استهداف مؤسسات الدولة

استهداف مؤسسات الدولة

زياد العليمي وآخرين

زياد العليمي وحسام مؤنس

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