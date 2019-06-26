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عمليات التعليم تضبط 7 حالات غش باستخدام المحمول ونشر الامتحان على موقع التواصل

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:17 م
عمليات التعليم تضبط 7 حالات غش باستخدام المحمول ونشر الامتحان على موقع التواصل امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 391 ألفا و241 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان فى مادة الكيمياء، كما أدى 251 ألفًا و246 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا، وذلك فى 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
 
وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة فى يومها السابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
 
وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية، تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد بدء الامتحان، وذلك فى محافظة الشرقية "إدارة أبوكبير"، ومحافظة الإسماعيلية "إدارة القنطرة غرب"، ومحافظة الدقهلية "إدارة السنبلاوين"، ومحافظة مطروح "إدارة مطروح"، ومحافظة الجيزة "إدارة شمال الجيزة"، ومحافظة سوهاج "إدارة جهينة"، ومحافظة البحر الأحمر "إدارة الغردقة"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 
كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، بينما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي 191 طالب/ طالبة. 
 
جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 29/6/2019 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم)، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى عدد 266 ألفا و30 طالب/طالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي عدد 117 ألفا و71 طالب/ طالبة.
 
ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية يوم السبت 29/6/2019 الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 253 ألفا و932 طالب/طالبة، كما يؤدى طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا بإجمالى عدد 150 طالب/ طالبة، وفي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) بإجمالي عدد 215 طالب/ طالبة.
 
كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم السبت 29/6/2019  الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية فى الورقتين (الأولى، والثانية) بإجمالى عدد 192 طالب/ طالبة.

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء 2019

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2019

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