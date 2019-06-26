عامل بإحدى حانات شيكاغو يبصق على نجل ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن موظفا فى حانة بشياغو قد تم استجوابه من قبل عملاء الخدمة السرية مساء أمس، الثلاثاء، بعدما بصق على إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحسب تقارير محلية إعلامية ومقابلة أجريت مع عامل أخرى فى المكان.

وقد أكد نجل ترامب الواقعة لموقع بريتبارت نيوز، وقال إنه كان عملا مقززا من قبل شخص يعانى من مشكلات عاطفية بشكل واضح. وقد أكد المتحدث باسم شرطة شيكاغو أمس على تويتر أن الشرطة المحلية ساعدت الخدمة السرية فى الحانة، لكنه رفض مناقشة ما حدث.

وتقول "واشنطن بوست" إن المطاعم والحانات أصبحت مكانا معاديا بشكل منتظم لعائلة ترامب وحلفائه والعاملين مع فى السنوات الأخيرة مع مضايقة أصحاب هذه الأماكن أو العاملين بها أو حتى عملائها للعديد بدءا من السيناتور تيد كروز وحتى سارة ساندرز مما أثار نقشا حول ما يمثل احتجاجا سياسيا مناسبا.

وقد عزا إريك ترامب الواقعة إلى أسباب سياسية، وقال إنه بالنسبة لحزب يدعو للتسامح، يقصد الحزب الجمهورى، فإن هذا يظهر مجددا أنهم يفقترون للياقة.

وأضاف: عندما يكون هناك شخص مريض بما يكفى ليبصق على شخص ما، فإن هذا يؤكد المرض والإحباط وحقيقة أننا نفوز.