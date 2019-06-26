ضبط 9.5 كجم بانجو بحوزة مسجلين خطرين فى شربين

الدقهلية - سارة الباز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط 9.5 كيلو جرام من البانجو، وسلاح نارى بحوزة اثنين من المسجلين الخطرين.



تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شربين يفيد بقيام مباحث مركز شربين بقيادة المقدم محمد الأرضى، رئيس المباحث بضبط وإحضار كل من: "مجدى.م.م.ا"، عاطل، ومقيم بالأحمدية، و"عمرو. ف.ا.ح"، عاطل، ومقيم بمحلة إنجاق، ومسجلين شقيين خطرين فئة ج، وبحوزتهما سلاح نارى، وطلقتين، و3 لفافات بانجو تزن 9.5 كيلو جرام، وتم تحرير المحضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة.