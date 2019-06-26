سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 9.5 كجم بانجو بحوزة مسجلين خطرين فى شربين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:33 ص
ضبط 9.5 كجم بانجو بحوزة مسجلين خطرين فى شربين المقدم محمد الأرضى رئيس مباحث مركز شربين
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط 9.5 كيلو جرام من البانجو، وسلاح نارى بحوزة اثنين من المسجلين الخطرين.
 

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شربين يفيد بقيام مباحث مركز شربين بقيادة المقدم محمد الأرضى، رئيس المباحث بضبط وإحضار كل من: "مجدى.م.م.ا"، عاطل، ومقيم بالأحمدية، و"عمرو. ف.ا.ح"، عاطل، ومقيم بمحلة إنجاق، ومسجلين شقيين خطرين فئة ج، وبحوزتهما سلاح نارى، وطلقتين، و3 لفافات بانجو تزن 9.5 كيلو جرام، وتم تحرير المحضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 


 

 

 


بانجو

مسجل خطر

شربين

مركز شربين

الدقهلية

المخدرات

الاتجار فى المخدرات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

مكافحة الإدمان: نحلل لـ 1000 موظف يومياً.. ومن يثبت تعاطيه يحول للنيابة

مكافحة الإدمان: نحلل لـ 1000 موظف يومياً.. ومن يثبت تعاطيه يحول للنيابة

صدمة وغضب من بيلا ثورن بعد ارتباط صديقتها السابقة تانا مونجو

صدمة وغضب من بيلا ثورن بعد ارتباط صديقتها السابقة تانا مونجو

بعد تأكيد انتحاره.. اعرف رسالة Etika الأخيرة "آسف لأننى خذلتكم"

بعد تأكيد انتحاره.. اعرف رسالة Etika الأخيرة "آسف لأننى خذلتكم"

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة