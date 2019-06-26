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ضبط 6 آلاف زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز البدارى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:57 م
ضبط 6 آلاف زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز البدارى عصائر غير صالحة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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تمكنت إدارة التموين بمركز البدارى بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية بمديرية التموين من ضبط 6 آلاف زجاجة عصير غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمركز البدارى بأسيوط.

 

وكانت حملة تموينية مكبرة بمركز البدارى، قد استهدفت الأسواق والمحال التجارية بمركز البدارى لمتابعة صلاحية المنتجات وضبط الأسعار، وخلال الحملة التى ترأسها عصمت على مدير إدارة التموين بالبدارى، وأيمن على ناصر رئيس الرقابة التموينية، والعظامى علام مفتش الرقابة بتموين البدارى، وخلال الحملة تمكنوا من ضبط 6 آلاف زجاجة عصير بأحد المخازن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية.

 

تحرر محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية

 

 

 

 


اسيوط

تموين اسيوط

ضبط عصير غير صالح

حملات تموينية

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