سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 4102 هاربا من أحكام وتحصيل 122846 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:45 ص
ضبط 4102 هاربا من أحكام وتحصيل 122846 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4102 متهما، منهم 7 متهمين هاربين من جنايات، و 1131 حكما جزئيا، و145 حكم مستأنف، 2776 حكم غرامات، 43 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 122 ألفا 846 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


اخبار المحافظات

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة أمنية مكبرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة