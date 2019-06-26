ضبط طالبة بلجنة بالسنبلاوين تغش من خلال سماعة بامتحان الكيمياء

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

تمكن مراقبي لجنة مدرسة الحوال الابتدائية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية من ضبط طالبة تستقبل اجابات ماده الكيمياء من خلال سماعة أذن، وتم ضبط التليفون والسماعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وبلجنة مدرسة أجا الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا أصيبت طالبة بإغماء أثناء امتحان مادة الكيمياء وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية تجاه الطالبة.

وبلجنة سندوب الثانوية بنات اشتكي رئيس لجنة من وجود قمامة أمام مدرسة سندوب الثانوية بنات، وتم التواصل مع رئيس حى غرب المنصورة لرفع القمامة من أمام اللجنة، تم رفع القمامة من أمام اللجنة.

وأصيبت ايه م. الإعدادية بنين باللاوندى أجا باغماء، وتم نقلها لمستشقي أجا، كما أصيب الطالب إبراهيم هـ. من كفر الجوهرى ميت عمر دوار نتيجة التهاب بالإذن الوسطى، وتم توقيع الكشف عليه بمستشفي ميت غمر وتأخر عن الامتحان لمدة ربع ساعة، وتعرض الطالب محمود ف. من ميت عمر وأصيب بالأم بالرأس وتم نقله للمستشفى بميت غمر واعطاؤه مسكنات، كما أصيب الطالب محمود ح. من الصفطاوى بمركز نبروة بغيبوبة و ضيق بالتنفس و قطع اوتار الساعد الايمن نتيجة اصابته في حادث منذ عدة أيام وتم نقله لمستشفي نبروة لإسعافه.

كما تم نقل الطالب محمد س. ع. من ميت ابوخالد بمركز ميت غمر،لمستشفي ميت غمر لاشتباه كسر بالرسغ الايمن .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.