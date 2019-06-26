صور .. 30 مليون جنيه لتطوير مشروع "عاداة" للإنتاج الحيوانى بكفرالدوار

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على تكثيف الجهود لتطوير وتنمية مشروع "عاداة" للإنتاج الحيوانى بمركز كفرالدوار .

و أضاف المحافظ، أنه تم دعم المشروع بمبلغ 30 مليون جنية من صندوق الخدمات بالمحافظة لشراء عدد 1211 رأس ماشية وإعادة إنشاء عدد 4 أبراج حمام وتطوير المحلب والعنابر .

وأوضح محافظ البحيرة ان تطوير مشروع "عاداة" قد شمل إعادة هيكلة مجلس الإدارة وإدخال زراعات جديدة مثل بنجر السكر والخرشوف والفول البلدى والمحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والبرسيم ومحاصيل ذات عائد إقتصادى تخدم الإنتاج الحيوانى حيث تم زراعة حوالى 7 أفدنة من نبات البونيكام.

لافتا إلى خطة المحافظة تتضمن التوسع فى فتح منافذ جديدة لبيع السلع واللحوم المدعمة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

وأشار محافظ البحيرة الى توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة ومحافظة البحيرة تحت شعار" قرية بحراوية منتجة" وتم تخصيص مبلغ 5 ملايين جنية لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة لتشجيعهم على إقامة مشروعات تربية البط.

رافق محافظ البحيرة في الجولة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ و عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة و حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد واللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار وأعضاء مجلس النواب بمحافظة البحيرة .