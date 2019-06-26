صور.. محافظ القليوبية يتفقد العمارات أثناء طلاء واجهاتها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،اليوم، الأربعاء، إحدى العمارات السكنية بمدينة بنها الجاري طلاء واجهاتها تفعيلاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، من خلال توحيد واجهات العقارات بكافة المحافظات، علي أن يحدد لون كل محافظة حسب طبيعتها الخاصة بها بهدف الحفاظ علي المظهر العام للمدن واستعادة الشكل الحضاري للمباني.

وأوضح محافظ القليوبية، أن التكليف يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق لها وذلك بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن أثناء إستخراج تراخيص البناء.

جدير بالذكر ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بعقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، لتشجيع المواطنين لدهان العقارات المملوكة لهم، علي أن تتم المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز لتنفيذ المبادرة بشكل منتظم.