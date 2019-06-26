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صور ..محافظ البحيرة ووفد التنمية المحلية يتفقدون محطة مياه الشرب بكفرالدوار

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:04 م
صور ..محافظ البحيرة ووفد التنمية المحلية يتفقدون محطة مياه الشرب بكفرالدوار خلال الجوله
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الجهود لتنفيذ مشروعات مياه الشرب فى مواعيدها المقررة وذلك لتحسين جوده المياه ،والقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه وتغطية المناطق المحرومة  .
 
 جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمحطة مياة رأس كاوتش بمركز كفر الدوار بمرافقة أعضاء لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد  السجينى .
 
حيث قام محافظ البحيرة والوفد المرافق له بتفقد محطة المياه الجديدة التى تم الانتهاء منها وتسليمها لبدء التشغيل الفعلى فى مايو الماضى وذلك لتدعيم شبكة المياه بكفر الدوار بالمدينة والريف وخدمة أكثر من 50 ألف نسمة بنطاق 100 قرية.
 
 
وأكد محافظ البحيرة ان محطة مياه رأس كاوتش  هي الأولى من نوعها  مع محطة المجد بالرحمانية والتي تضم وحدة مياه مدمجة بالأغشية الليفية.
 
رافق محافظ البحيرة خلال جولته الدكتورة نهال بلبع  نائب المحافظ و عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة و حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد واللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار وأعضاء مجلس النواب بدائرة المحافظة وقيادات المحافظة التنفيذية و سامى عبد الستار  رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحى  ورئيس شركة مياة الشرب بالبحيرة .
 
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اخبار البحيرة

كفر الدوار

مشروعات المياه

لجنة التنمية المحلية

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