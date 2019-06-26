صور.. مأدبة غداء فاخرة لولى العهد السعودى فى كوريا الجنوبية تكريما له

كتب: محمد جمال

تضمنت قائمة الطعام على مأدبة الغداء الرسمية التى أقامها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن تكريما لولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان فى القصر الأزرق الرئاسى فى سيول، اليوم الأربعاء، أطباق كورية شعبية مثل الـ"بيبمباب" "خليط خضروات جبلية)" مع حساء القصر الملكي، لحم ضلوع البقر المشوى، سلطة لحم السلطعون، إضافة إلى أذن البحر المبخر من جزيرة تشونج سان.

وشملت لائحة الطعام، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية ،حساء مصنوع من 5 أنواع من الحبوب، أما قائمة الحلويات فشملت آيس كريم التمر والفواكه الطازجة مع البقلاوة، إضافة إلى «أوميجا» الشاى التقليدى الكوري. ُوك ً تبت قائمة الطعام باللغتين العربية والكورية تقديرا من الجانب الكورى لضيوفهم السعوديين.



أسماء المأكولات باللغة الكورية أسماء المأكولات باللغة الكورية