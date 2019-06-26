سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

صور.. مأدبة غداء فاخرة لولى العهد السعودى فى كوريا الجنوبية تكريما له

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:34 م
صور.. مأدبة غداء فاخرة لولى العهد السعودى فى كوريا الجنوبية تكريما له قائمة الطعام
كتب: محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت قائمة الطعام على مأدبة الغداء الرسمية التى أقامها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن تكريما لولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان فى القصر الأزرق الرئاسى فى سيول، اليوم الأربعاء، أطباق كورية شعبية مثل الـ"بيبمباب" "خليط خضروات جبلية)" مع حساء القصر الملكي، لحم ضلوع البقر المشوى، سلطة لحم السلطعون، إضافة إلى أذن البحر المبخر من جزيرة تشونج سان.

وشملت لائحة الطعام، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية ،حساء مصنوع من 5 أنواع من الحبوب، أما قائمة الحلويات فشملت آيس كريم التمر والفواكه الطازجة مع البقلاوة، إضافة إلى «أوميجا» الشاى التقليدى الكوري. ُوك ً تبت قائمة الطعام باللغتين العربية والكورية تقديرا من الجانب الكورى لضيوفهم السعوديين.

 

1
أسماء المأكولات باللغة الكورية

 

6
أصناف الطعام

 


ولى العهد السعودى

كوريا الجنوبية

سيول

مأدبة غداء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور .. صلاح يحتفل بـ" اليوجا " بعد الهدف الأول له بكأس الأمم الأفريقية

صور .. صلاح يحتفل بـ" اليوجا " بعد الهدف الأول له بكأس الأمم الأفريقية

بعد القبض على متحرش فى لوكيشن التصوير.. كواليس جديدة لفيلم Bond 25

بعد القبض على متحرش فى لوكيشن التصوير.. كواليس جديدة لفيلم Bond 25

صور.. مطعم أمريكى يصنع أكبر قطعة هوت دوج فى العالم للدخول فى موسوعة جينيس

صور.. مطعم أمريكى يصنع أكبر قطعة هوت دوج فى العالم للدخول فى موسوعة جينيس

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة