صور .. فرحه فى قرية محمد صلاح بعد هدفه فى شباك الكونغو

سيطرت حاله من الفرحه على اهالى قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، بعد هدفه فى شباك منتخب الكونغو الديمقراطية، ليعزز تقدم المنتخب المصري، بهدفين مقابل لاشيئ، بعد الهدف الاول الذي احرزه كابتن المنتخب اللاعب احمد المحمدي ابن قرية شبراطو مركز بسيون بالغربية.
وتجمع العشرات من اهالى قريه محمد صلاح، على المقاهي لمشاهده المباراة، وعلق أحد الحضور " بسيون بتلاعب الكونغو" تعليقا على هدفي أبناء مركز بسيون احمد المحمدي ومحمد صلاح.
وفى نفس السياق ، شهدت مراكز الشباب والساحات والأندية الرياضية فرحة عارمة بعد الهدف الثاني للمنتخب المصري ليرتفع رصيد المنتخب في مرمى الكونغو الي هدفين احرزهما نجما المنتخب المصري احمد المحمدي ومحمد صلاح ابناء محافظة الغربية .
وأكد عدد كبير من جماهير الغربيـة على ضرورة بذل اللاعبين اقصي الجهد في الشوط الثاني والمحافظة على النتيجة .
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