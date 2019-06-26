صور.. رفع الإشغالات وتجديد كشافات الإنارة بحى الزيتون شمال القاهرة

نفذت الأجهزة التنفيذية لحى الزيتون شمال القاهرة، برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهى، وإخلاء الأرصفة وفتحها أمام حركة المشاة.

وقال اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، إن الحملة شملت شوارع، "عبد المجيد سليم - ومحطة القبة - وممر حديقة سراى القبة، بالتنسيق مع إدارة الاشغالات وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع ومصادرة عدد كبير من الإشغالات وإيداعها بمخازن الحى.

وفى سياق آخر، أوضح رئيس حى الزيتون، أنه بشأن أعمال إحلال وتجديد للكشافات الصوديوم واستبدالها بكشافات Led الموفرة للطاقة تم إحلال وتجديد للكشافات القديمة، وتركيب كشافات ليد بشارعى الأصبغ وحسن حافظ، مشيرا إلى أنه جارى تجديد كل كشافات الشوارع.

وتابع بهجت: أنه تم إعادة الشىء لأصله بشارع عيسى بن يزيد تقاطع شارع محطة القبة بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحى والدفع النفقى بمعرفة المهندس رجب متولى مدير هيئة الصرف الصحى بالزيتون، كما تم إزالة الحواجز الحديدية والاسمنتية والسلاسل الحديدية بشارع سليم الاول.