صور.. تركيب محول بقدرة 500 فولت لمواجهة ضعف الكهرباء بقرية القرايا جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انتهى رجال مجلس قروى النمسا، بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، من تركيب محول ثالث بقرية القرايا بجوار مكتب البريد، وذلك لمواجهة ضعف الكهرباء مع دخول فصل الصيف، وذلك بناءاً على تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بضروره تدعيم محولات الكهرباء لتخفيف الأحمال.

ومن جانبه تابع المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، أعمال تركيب وتدعيم محول بالقرايا بجوار مكتب البريد وتدعيمها إلى قدرات أعلى من 250 إلى 500، وذلك لتخفيف الأحمال، حيث يعد ذلك المحول الثالث الذى تم تدعيمه إلى 500 فولت فى فترة قصيرة، وذلك تحت إشراف شركه الكهرباء بالأقصر.



تركيب محول بقدرة 500 فولت لمواجهة ضعف الكهرباء بقرية القرايا جنوب الأقصر



تركيب محول بقدرة 500 فولت لمواجهة ضعف الكهرباء بقرية القرايا جنوب الأقصر