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صور.. المحكمة العليا فى البرازيل ترفض طلبا للإفراج عن الرئيس السابق لولا دا سيلفا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:00 ص
صور.. المحكمة العليا فى البرازيل ترفض طلبا للإفراج عن الرئيس السابق لولا دا سيلفا وقفة لتأييد الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

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رفضت المحكمة العليا فى البرازيل، الثلاثاء، طلبًا للإفراج عن الرئيس السابق المسجون لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، بينما يتم النظر فيما إذا كان وزير العدل سيرجيو مورو، الذى أصدر حكم الإدانة بحق لولا، متحيزًا فى القضية.

وصوّتت المحكمة بغالبية 3 قضاة مقابل 2 لإرجاء النقاش حول ما إذا كان مورو محايدا أم لا عندما أدان "لولا دا سيلفا" للمرة الأولى عام 2017 ثم رفض التماسا لإطلاق سراحه، وذلك حسب ما نشرته "فرانس 24"، اليوم الأربعاء.

ومورو، هو القاضى النافذ وراء التحقيق بقضية الفساد الكبرى التى تسمى "مغسل السيارات"، قبل أن يعينه الرئيس جايير بولسونارو وزيرا فى يناير، متهم بالتآمر مع مدعين عامين لإبعاد لولا دا سيلفا عن الانتخابات الرئاسية السابق عام 2018، والتى كان مرجحًا أن يفوز بها.

ونفى مورو "أى نوع من الانحراف الأخلاقى" بعد نشر موقع "انترسبت" الاستقصائى لرسائل مسربة تظهره يعطى النصائح للمحققين بطريقة غير مناسبة ويوجَه التحقيقات.

وعلى الجانب الآخر، احتفل متظاهرون أمام المحكمة العليا فى البرازيل، بعد قرار رفض طلب الإفراج عن الرئيس السابق المسجون حاليًا، ورفع المتظاهرون أعلام البرازيل، فيما كان هناك حشد آخر لأنصار لولا دا سيلفا يطالبون بالإفراج عنه رافعين صوره ولافتات مكتوب عليها "الحرية لـ(لولا)".

احتفالات برفض طلب للإفراج عن الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا
احتفالات برفض طلب للإفراج عن الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا

 

أحد مؤيدى الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا
أحد مؤيدى الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا

 

برازيليون يحتضون بعضهم فرحا برفض الإفراج عن لولا دا سيلفا
برازيليون يحتضون بعضهم فرحا برفض الإفراج عن لولا دا سيلفا

 

بكاء سيدة فرحا بعد رفض الإفراج عن الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا
بكاء سيدة فرحا بعد رفض الإفراج عن الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا

 

سيدة تبكى بعد رفض الإفراج عن لولا دا سيلفا
سيدة تبكى بعد رفض الإفراج عن لولا دا سيلفا

 

شعارات مؤيدة للرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا
شعارات مؤيدة للرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا

 

متظاهرة داعمة للرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا
متظاهرة داعمة للرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا

 

مسيرة مؤيدة للرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا
مسيرة مؤيدة للرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا

 

مظاهرات ضد الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا
مظاهرات ضد الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا

 

مواطن برازيلى يحتفل برفض طلب للإفراج عن لولا دا سيلفا
مواطن برازيلى يحتفل برفض طلب للإفراج عن لولا دا سيلفا

 

مؤيدو لولا دا سيلفا أمام المحكمة العليا فى البرازيل
مؤيدو لولا دا سيلفا أمام المحكمة العليا فى البرازيل

 

وقفة أمام المحكمة العليا فى البرازيل ضد لولا دا سيلفا
وقفة أمام المحكمة العليا فى البرازيل ضد لولا دا سيلفا

 


المحكمة العليا فى البرازيل

لولا دا سيلفا

وزير العدل البرازيلى

محاكمه لولا دا سيلفا

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