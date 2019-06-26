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صحة شمال سيناء تنظم حملة "من فضلك أطفى السيجارة "

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:41 م
صحة شمال سيناء تنظم حملة "من فضلك أطفى السيجارة " المشاركين بحملة من فضلك أطفى السيجارة بصحة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن  إطلاقها حملة "من فضلك أطفى السيجارة" فى إطار مناهضة التدخين القاتل الأول فى العالم .

وأشار البيان إنه فى هذا السياق قامت إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمشاركة مركز النيل للأعلام فى تنفيذ ندوة مجتمعية عن أضرار التدخين والمخدرات تحت عنوان "سموم قاتلة التدخين القاتل الأول فى العالم".

وخلالها أوضح الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن التدخين يدمر الصحة ويؤدى إلى الوفاة، وأن ٧ مليون شخص يلقى حتفه سنويا نتيجة التدخين، لافتا أن التدخين هو البوابة الأولى لدخول عالم الإدمان والتعاطى، كما أن التدخين والمخدرات هما المسبب الرئيسى للإصابة بجميع أنواع السرطانات بالجسم إضافة إلى تلف الأعصاب والسكته الدماغية.

وقال فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف بندوة اليوم، إن ١٥٪؜ فقط يستطيع الإقلاع عن التدخين، وإن السيجارة هى القاتل الأول فى العالم وعرض مجموعة من الصور للأمراض الناتجة عن التدخين، وأشار إلى الأضرار الناتجة من التدخين السلبى .

حملة من فضل أطفى السيجارة (1)
حملة من فضل أطفى السيجارة 

 

حملة من فضل أطفى السيجارة (2)
حملة من فضل أطفى السيجارة 

 

حملة من فضل أطفى السيجارة (3)
حملة من فضل أطفى السيجارة

 

حملة من فضل أطفى السيجارة (4)
حملة من فضل أطفى السيجارة

 

 


شمال سيناء

العريش

من فضلك اطفى السيجارة

صحة شمال سيناء

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