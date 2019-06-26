شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز 30% والكيلو بـ10 جنيهات

كتب أحمد حمادة

كشف عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الأرز انخفضت خلال الأيام الماضية بشكل كبير ووصلت نسبة الانخفاض لما يقرب من 30%، مشيرا إلى أن سعر الكيلو بمتوسط 10 جنيهات بعد أن وصل إلى 14 جنيه للكيلو .

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية أن جهود الدولة ساهمت بشكل كبير فى انخفاض السعر نتيجة استيراد كميات تدعم السوق المحلى، هذا بالإضافة إلى الإنتاج المحلي من الأرز الذى تم ضخ كميات كبيرة منه خلال الفترة الماضية.

وأضاف حامد أن هناك استقرارا كبيرا فى أسعار مختلف سلع البقالة والأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونات، مشيرا إلى أن حركة السوق تعتبر ضعيفة مقارنة بشهر رمضان، إضافة إلى تأثرها بموسم الامتحانات والمصايف .