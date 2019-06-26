شعبة الملابس: تراجع حركة الشراء والأكازيون الصيفى فى أغسطس لتشجيع المستهلك

كتب أحمد حمادة

أكد يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن حركة تداول الملابس بالأسواق حاليا تشهد ركودا وإقبالا ضعيف وذلك مقارنة بفترة النصف الأخير من رمضان ، مشيرا إلى أن هذه الفترة فى هناك انشغال بامتحانات الثانوية العامة ، إضافة إلى انقضاء موسم عيد الفطر المبارك.

وأضاف زنانيرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك تخفيضات فى الأسعار تقوم بها بعض المحلات التجارية فى الفترة الحالية ،من أجل تشجيع حركة الشراء ، موضحا أن هناك الأوكازيون الصيفى، لهذا العام، سيكون فى النصف الأخير من أغسطس 2019.

قال يحيي زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن انخفاض سعر الدولار، سيؤثر على عدد من السلع التى تستورد بشكل كامل من الخارج فى فترة قريبة، بينما هناك عدد من السلع الأخرى والتى تعتمد جزء من مكونها على بعض المواد المستوردة ،ومنها الملابس الجاهزة سيشهد تأثرا بعد فى فترة تتجاوز الـ 3 شهور من الانخفاض وهو ما قد يحدث تغييرا فى أسعار الملابس بانخفاض تكلفة المكون الخارجى.