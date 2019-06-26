سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الملابس: تراجع حركة الشراء والأكازيون الصيفى فى أغسطس لتشجيع المستهلك

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:00 ص
شعبة الملابس: تراجع حركة الشراء والأكازيون الصيفى فى أغسطس لتشجيع المستهلك صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن حركة تداول الملابس بالأسواق حاليا تشهد ركودا وإقبالا ضعيف وذلك مقارنة بفترة النصف الأخير من رمضان ، مشيرا إلى أن هذه الفترة فى هناك انشغال بامتحانات الثانوية العامة ، إضافة إلى انقضاء موسم عيد الفطر المبارك.

وأضاف زنانيرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك تخفيضات فى الأسعار تقوم بها بعض المحلات التجارية فى الفترة الحالية ،من أجل تشجيع حركة الشراء ، موضحا أن هناك الأوكازيون الصيفى، لهذا العام، سيكون فى النصف الأخير من أغسطس 2019.

قال يحيي زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن انخفاض سعر الدولار، سيؤثر على عدد من السلع التى تستورد بشكل كامل من الخارج فى فترة قريبة،  بينما هناك عدد من السلع الأخرى والتى تعتمد جزء من مكونها على بعض المواد المستوردة ،ومنها الملابس الجاهزة سيشهد تأثرا بعد فى فترة تتجاوز الـ 3 شهور من الانخفاض وهو ما قد يحدث تغييرا فى أسعار الملابس بانخفاض تكلفة المكون الخارجى.

 


الملابس الجاهزة

اوكازيون الملابس

غرفة التجارة

شعبة الملابس الجاهزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

التعليم: فرصة امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى إلزامية على الراسبين فى مواد.. واختيارية للطلاب للناجحين.. وتؤكد: من يرسب فى الدور الثانى يبقى للإعادة فى جميع المواد العام المقبل.. والامتحان يبدأ 14 يوليو

التعليم: فرصة امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى إلزامية على الراسبين فى مواد.. واختيارية للطلاب للناجحين.. وتؤكد: من يرسب فى الدور الثانى يبقى للإعادة فى جميع المواد العام المقبل.. والامتحان يبدأ 14 يوليو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة