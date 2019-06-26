شاهد أول جدارية تجسد طبيعة محافظة كفر الشيخ (فيديو)

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والدكتورماجد القمري، رئيس الجامعة ، اليوم الاربعاء، أول جدارية تجسد طبيعة المحافظة أمام المدخل الرئيسي للجامعة، للنهوض بالمظهر الحضارى والجمالى لمنطقة الجامعة، والمدخل الجنوبي للمدينة، ضمن خطة الدولة لتطويرالمدن والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.





وتعد الجدارية هى مشروع تخرج لطلبة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، نفذوه على مدار ثلاثة أشهر من العمل والحماس، وبعد انتهاء الطلاب من المشروع، تم تعليق اللوحات بالتنسيق بين كلية التربية النوعية، وإدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ.





وقال محافظ كفرالشيخ، إن هذه الجدارية هي عمل فنى نفذه فنانو كلية التربية النوعية من الشباب المبدع كمشروع صناعة " جيل جديد من الفنانين والمبدعين "، مؤكداً أن ما تم افتتاحه اليوم هو عمل مشرف بمشاركة جامعة كفرالشيخ في النهوض بالمظهر الجمالي، الذى يستحقه أبناء المحافظة، بالإضافة إلي اللفتة الفنية بمصيف بلطيم، حيث رسم طلاب كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، جمال الطبيعة الساحرة على بوابات ومعالم مدينة مصيف بلطيم الساحلية بشمال محافظة كفرالشيخ، في حالة فنية فريدة عبررحلة في الطبيعة، إشترك فيها 67 طالب وطالبة ليحولو مدينة السحروالجمال الى لوحة فنية جمالية تضاف الى تاريخ محافظة كفرالشيخ.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، ان الجامعة وما حققته من إنجازات ومستويات عليمة وبحثية متقدمة على المستويين الدولي والمحلى لتكون بهذه المكانة والمستوي العالمي المتقدم مصدر شرف وفخر لأبناء محافظة كفرالشيخ، بالإضافة الى دورها المجتمعي والرائد فى التنمية، حيث شهدت تطوراً كبيراً في عهد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، وكان منها مؤخراً فوز جامعة كفرالشيخ بجائزة " أفضل مؤسسة تعليمية "، والتي اعلنتها هيئة تنظيم منتدى الإنجازات للمؤسسات التعليمية الناجحة التابعة للاتحاد الأكاديمي– أكسفورد بالمملكة المتحدة وهى جائزة دولية في العلوم والتعليم تحت مسمى "Best Educational Institution"، والذى يؤكد على الجهود المتميزة للجامعة على المستوى المهني ومستوى الخدمات والتوجهات التعليمية بالجامعة، بالإضافة الى فوزها بلقب أفضل جامعة مصرية وتميزها في تصنيفات التايمز البريطاني وشنغهاي الصيني وتصنيف الجامعات الخضراء صديقة البيئة الإندونيسي، معربا عن تمنياته، بدوام التقدم والازدهار لجامعة كفرالشيخ، وأن تظل فى مكانتها العلمية والتعليمية الرائدة بين الجامعات محليًا وعالميًا.





وفى نهاية الافتتاح كرم محافظ كفرالشيخ، الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والطلاب المشاركين في هذا العمل الفني والجمالى الرائع، كما التقط معهم الصور التذكارية.