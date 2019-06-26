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س و ج ..كل ما تريد معرفته عن محاكمة المتهمين بـ"عنف الطالبية" بعد حجزها للحكم؟

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:00 ص
س و ج ..كل ما تريد معرفته عن محاكمة المتهمين بـ"عنف الطالبية" بعد حجزها للحكم؟ هيئة المحكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تتبقى جلسة واحدة وتسطر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، كلمة النهاية إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة، بعد حجز القضية للحكم، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط بالدعوى ..

ما هى الدائرة التى تنظر الدعوى؟

تنظر الدعوى الدائرة 30 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

ما هى التهم التى تواجه المتهمين؟

وجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية، حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

نظرت المحكمة 5 جلسات فى الدعوى أولها جلسة 14 مايو 2019، وآخرها جلسة 24 يونيو والتى حجزت فيها المحكمة الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 24 أغسطس المقبل.

ما أهم ما شهدته جلسات الدعوى؟

خلال أولى الجلسات أنكر المتهمين التهم المواجهة إليهم، وخلال سماع الشهود بجلسة 10 يونيو 2019 أكد 3 من الشهود من العاملين بإحدى  القنوت الفضائية تعدى المتظاهرين عليهم وسرقة متعلقاتهم الشخصية، وقطعهم للطريق العام.

 

 

 


عنف الطالبية

احداث الطالبية

جنايات القاهرة

المستشار محمد سعيد الشربينى

حيازة اسلحة

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